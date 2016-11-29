Боевики ИГИЛ казнят жителей Мосула за отказ от размещения вооружения на домах – ООН

Несогласных и недовольных сирийцев ждет расстрел.

Террористы "Исламского государства" регулярно пытают и убивают мирных жителей

террористической организации "Исламское государство" убивают жителей Мосула, отказывающихся от размещения ракетных установок и снайперов на крышах их домов, сообщает Радио.Свобода со ссылкой на агентство ООН по защите прав человека.

Пресс-секретарь агентства Равина Шамдасани сообщила об убийстве боевиками ИГИЛ 12 человек 11 ноября 2016 года.

По данным ООН, исламисты публично расстреляли 27 человек в северной части города 25 ноября текущего года. 22 ноября снайпер "Исламского государства" застрелил семилетнего мальчика, бежавшего по улице восточной части Мосула.

Напомним, 16 ноября 2016 года боевики ИГИЛ казнили в Мосуле два десятка человек. Их обвинили в сотрудничестве с силами безопасности Ирака, поддерживаемыми США.

18 ноября боевики ИГИЛ похитили 75 гражданских лиц, которые пытались покинуть территорию самопровозглашенного "Халифата".

В октябре 2016 года боевики террористической организации "Исламское государство" казнили в окрестностях иракского Мосула 232 человека.

Ранее сообщалось о том, что 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формирования "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на иракский город Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

За время проведения операции ликвидировано более 1300 боевиков ИГИЛ, сообщили в международной коалиции во главе с США.