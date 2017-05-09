Боевики ИГИЛ казнили 47 заложников

Cреди казненных были 12 боевиков группировки

ИГИЛ казнили почти 50 заложников

Боевики террористической группировки "" казнили 47 из заложников в недалеко от иракского города Киркук.

Отмечается, что среди казненных были 12 боевиков группировки, передает Iraqi News.

Напомним, 16 ноября 2016 года боевики ИГИЛ казнили в Мосуле два десятка человек. Их обвинили в сотрудничестве с силами безопасности Ирака, поддерживаемыми США. 18 ноября боевики ИГИЛ похитили 75 гражданских лиц, которые пытались покинуть территорию самопровозглашенного "Халифата", а в октябре 2016 года боевики террористической организации "Исламское государство" казнили в окрестностях иракского Мосула 232 человека.