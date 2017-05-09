Топ Новости
<
>

Боевики ИГИЛ казнили 47 заложников

9 мая в 10:58

Cреди казненных были 12 боевиков группировки

ИГИЛ
ИГИЛ казнили почти 50 заложников
Боевики террористической группировки "Исламское государство" казнили 47 из заложников в недалеко от иракского города Киркук.

Отмечается, что среди казненных были 12 боевиков группировки, передает Iraqi News.

Смотрите фото: Опубликованы фото разрушенного войной с ИГИЛ восточного Мосула

Напомним, 16 ноября 2016 года боевики ИГИЛ казнили в Мосуле два десятка человек. Их обвинили в сотрудничестве с силами безопасности Ирака, поддерживаемыми США. 18 ноября боевики ИГИЛ похитили 75 гражданских лиц, которые пытались покинуть территорию самопровозглашенного "Халифата", а в октябре 2016 года боевики террористической организации "Исламское государство" казнили в окрестностях иракского Мосула 232 человека.

 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги боевики казнь Ирак ИГИЛ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...