Боевики ИГИЛ казнили 30 гражданских в Мосуле — СМИ

Жителей Мосула казнили по обвинению в "сотрудничестве с правительственными силами".

Боевики ИГ казнили 30 мирных жителей в центре иракского города Мосул irgit / Depositphotos

Боевики террористической организации "Исламское государство" казнили 30 мирных жителей в центре иракского города Мосул.

Гражданских казнили по обвинению в "сотрудничестве с правительственными силами", передает УНН со ссылкой на издание Al Sumaria.

Ранее сообщалось, что иракские военные обнаружили около сотни обезглавленных тел в массовом захоронении к югу от города Мосул, который удерживают боевики террористической организации "Исламское государство".

Напмоним, что боевики террористической организации "Исламское государство" казнили в окрестностях иракского Мосула 232 человека.

25 октября в ООН заявили, что в селе Сафина под Мосулом исламисты убили 15 гражданских, а их трупы выбросили в реку, в населенном пункте Тулул-Насер иракские войска обнаружили тела 70 мирных жителей, а также в окрестностях Мосула были найдены тела 50 полицейских.

20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмарга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.