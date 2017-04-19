Боевики ИГ применили иприт в Ираке

Террористы атаковали американских и австралийских инструкторов, но пострадали иракцы.
Атака произошла в еще воскресенье, 16 апреля, сообщил американский телеканал CBS.
Несмотря на то, что отравить хотели американцев и австралийцев, медицинская помощь потребовалось 25 иракцам, при этом ни один из инструкторов не пострадал.
За день до этого иракский офицер рассказал о другой атаке, во время которой боевики направили снаряд с хлором в западную часть Мосула.
Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада или российская авиация использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.ZN.UA