Боевики ИГ используют жителей Мосула в качестве "живого щита" – Пентагон

Террористы публично казнят мирных жителей в целях пропаганды, сообщил глава американского оборонного ведомства.

Боевики ИГ используют гражданское население Мосула в качестве прикрытия RailwayFX / Depositphotos

Удерживающие иракский Мосул боевикииспользуют гражданское население города в качестве "живого щита", не позволяя им покинуть город, заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"За последний день мы не видели никаких изменений, и люди не покидали город и не бежали из него. Мы безусловно знаем, что они используются в качестве живого щита", – цитирует слова Дэвиса "Русская служба BBC".

Как сообщает пресс-служба Пентагона, в ходе пресс-конференции Дэвис также рассказал журналистам, что соединения ВС Ирака, наступаюшие на Мосул, атакуются смертниками-подрывниками. Кроме того, поступают сообщения о том, что террористы силой одевают гражданских лиц в униформу иракских военных и публично казнят их в целях пропаганды.

Представитель Пентагона подчеркнул, что несмотря на подобные способы ведения войны, наступающие на город иракские силы и отряды курдского ополчения "Пешмерга" достигли в ходе первого дня операции серьезных успехов.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что операция по освобождению иракского города Мосул от боевиков ИГИЛ угрожает 1,5 миллионам жителей этого города, которых террористы могут использовать в качестве "живого щита".

17 октября премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади сообщил о начале наземной операции по освобождению города Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.

В операции по освобождению Мосула принимают участие правительственные войска Ирака, а также силы курдской самообороны "Пешмерга" при поддержке сил международной коалиции.