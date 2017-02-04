Боевики "ДНР" дезертируют с передовых позиций под Мариуполем - разведка

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Наблюдается снижение морально-психологического состояния личного состава боевиков.

Восемь боевиков "ДНР" самовольно оставили передовые позиции под Мариуполем vk/club_donbasskih

Восемь боевиковсамовольно оставили передовые позиции 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка пехоты под Мариуполем, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"3 февраля 8 военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) самовольно оставили передовые позиции с оружием", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.

В разведке также добавили, что с восстановлением активных боевых действий у российских оккупационных войск наблюдается снижение морально-психологического состояния личного состава и увеличение случаев самовольного оставления подразделений военнослужащими 1 АК (Донецк) ВС РФ, в том числе с оружием.

Как сообщалось, 1 февраля Трехсторонняя контактная группа в Минске приняла заявление с призывом к полному прекращению огня в районе Авдеевки с 5 февраля.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированный обстрел Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле этого населенного пункта отбили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов боевиков нарушено тепло - и энергоснабжения города, приостановил работу коксохимический завод. В ночь на 31 января было объявлена чрезвычайная ситуация, утром началась эвакуация. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".