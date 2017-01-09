Боевик "ДНР" устроил стрельбу в Москве, есть жертвы

Мужчина пять месяцев воевал в Донбассе на стороне террористов.

Боевик "ДНР" открыл стрельбу на детской площадке в Москве

На юго-востоке Москвы 26-летний мужчина застрелил соседа, открыл стрельбу на детской площадке и ранил двух полицейских.

По информации российского телеканала "РЕН ТВ", преступник был боевиком "ДНР". Он провел в Донбассе пять месяцев, затем вернулся в Москву и работал инструктором.

Мужчина скрылся с места происшествия после того, как убил человека.

"Сотрудники полиции предприняли меры для задержания возможного подозреваемого, который оказал им сопротивление и произвел выстрелы по наряду вневедомственные охраны. После чего подозреваемый покончил жизнь самоубийством. В результате два сотрудника получили ранения", - сообщает СК РФ.