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Боевик "ДНР" устроил стрельбу в Москве, есть жертвы

9 января в 09:12

Мужчина пять месяцев воевал в Донбассе на стороне террористов.

Пистолет
Боевик "ДНР" открыл стрельбу на детской площадке в Москве
На юго-востоке Москвы 26-летний мужчина застрелил соседа, открыл стрельбу на детской площадке и ранил двух полицейских.

По информации российского телеканала "РЕН ТВ", преступник был боевиком "ДНР".  Он провел в Донбассе пять месяцев, затем вернулся в Москву и работал инструктором.

Мужчина скрылся с места происшествия после того, как убил человека.

"Сотрудники полиции предприняли меры для задержания возможного подозреваемого, который оказал им сопротивление и произвел выстрелы по наряду вневедомственные охраны. После чего подозреваемый покончил жизнь самоубийством. В результате два сотрудника получили ранения", - сообщает СК РФ.

По материалам: ZN.UA , РЕН ТВ ,
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Тэги Москва мужчина полиция стрельба Донбасс ДНР
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1 комментарий
  • София Ильченко Сегодня, 09:39 Боженька поработал!За все рашинские мрази нужно платить.Это лишь начало того "кровавого праздника", который вы,фашисты хацапские устроили в Украине.Пусть вся [цензура] из дыры наркоманов,оккупантов и рузькой сволочи,возвращается на фашистскую "родину" и ежедневно отстреливает хацапов-рабов,которые торжествовали и поддерживали захват Украинской земли и войну,приезжая в разрушенный ,совковый Донецк,когда -то бывший Европейский красавец-город роз,и орали,мрази,что это все ваше.Подавитесь мрази своими садюгами.Желаю вам свиньям рашинским,получать такие уроки Жизни,каждую минуту,и помнить о том,что вы натворили в Украине.Гореть вам в аду,масковские крысы и фашисты рузького мира.Пусть все вернется к вам сторицей в тысячекратном размере.Браво дебилу дынырии!Все домой в па-Рашу,работы непочатый край. Ответить Цитировать Пожаловаться
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