Bloomberg рассказал о реакции Путина на действия Минобороны РФ в Черном море: "Вы что, с ума сошли?"

Владимир Путин не склонен к радикальным решениям и поддерживает баланс, говорят эксперты.

Путин не хочет открытого конфликта с США Euronews

Президент РФ Владимир Путин негативно отреагировал на действия руководства российского Минобороны, которые могли привести к открытому конфликту с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на свой источник.

Новая холодная война начинает приобретать признаки уже всем ранее известной, поэтому многие эксперты и кремлевские чиновники - участники клуба "Валдай" - решили обсудить вопрос о разрядке международной обстановки.

Риск того, что две ядерные сверхдержавы в мире могут войти в горячий конфликт вызывает степень тревоги в США, Европе и Азии. Один высокопоставленный чиновник рассказал о заседании кабинета, где президент РФ Владимир Путин резко отреагировал на "инцидент с высоким риском", когда российские истребители приблизились к авианосцу США в Черном море. Некоторые участники за столом бросили фразу: "Они этого заслуживают", на что российский лидер ответил: "Вы что, с ума сошли?", рассказал источник, который присутствовал во время встречи клуба "Валдай".

Автор стать подчеркивает, что рассказанная источником история подчеркивает, как трудно понять, о чем думают, в Кремле, пока российские СМИ разжигают разговоры о войне. Эта история, по мнению автора, также говорит о том, что "бывший агент КГБ является относительно умеренным по московским меркам".

"Он хотел сказать, что Путин не склонен к радикальным решениям и поддерживает баланс с теми, кто является более продвинутыми в стремлении к действию", - сказал Федор Лукьянов, председатель российского Совета по внешней и оборонной политике РФ.

Тем не менее, для тех, кто был на встрече, эта история была иллюстрацией тому, как потенциал для войны - невообразимый еще несколько лет назад - это обратно вернулся в повестку дня.

"Нынешняя ситуация такая же, как была в 1960-е годы, когда мир был на грани (холодной) войны", - считает Сергей Караганов, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Роберт Легвольд, почетный профессор политологии в Колумбийском университете в Нью-Йорке, назвал эту ситуацию так: "чрезвычайно опасной, которую я называю лунатизмом". Он считает эту ситуацию похожей на ту, которая наблюдалась в первые годы холодной войны в 1950-х и 1960-х. Разница с сегодняшним днем в том, что обе стороны теперь имеют куда более развитые ядерные арсеналы, говорит он.

Для российской стороны, недавний крах попытки прекращения огня в Сирии был переломным, сказал он. Теперь, как и во времена старой холодной войны, главная цель просто избегать прямого конфликта между США и российскими войсками.

Напомним, что 10 октября флагман 6-го оперативного флота ВМС США командно-штабной корабль "Маунт Уитни" вошел в акваторию Черного моря. Командование 6-го флота не сообщило тогда о целях похода корабля в Черное море. Согласно официальной информации, корабль "Маунт Уитни" 7 октября вышел с базы в итальянском городе Гаэта в плавание, в ходе которого планируется отработать с союзниками по НАТО и партнерами взаимодействие по обеспечению региональной безопасности в зоне ответственности 6-го оперативного флота, в которую, согласно доктрине ВМС США, входит и акватория Черного моря.

12 октября стало известно, что российская авиация и один из кораблей Черноморского флота приведены в боевую готовность в связи с тем, что американский флагман находился в акватории Черного моря. Так, "РИА Новости" писало, что Черноморский флот следит за передвижениями американского корабля, пребывая в боевой готовности. Российское СМИ, ссылаясь на источник в "силовых структурах" заявляли, что если американский военный корабль приблизится к морским границам РФ, ему на встречу будут направлены самолеты и один из военных кораблей РФ.