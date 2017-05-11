Bloomberg опубликовал ТОП-10 самых дорогих менеджеров мира

Доходы самых высокооплачиваемых руководителей компании исчисляются десятками и сотнями миллионов долларов в год.

Стало известно о доходах самых высокооплачиваемых директоров компаний europarl.europa.eu

Самым высокооплачиваемым топ-менеджером 2016 года стал президент и главный исполнительный директор Walmart eCommerce U.S и основатель Jet.com Марк Лор. В прошлом году он заработал 236 млн долларов, из которых 235 млн долларов получил благодаря продаже Jet.com ретейлеру Walmart. Марк Лор возглавил ТОП-10 самых высокооплачиваемых менеджеров высшего звена, представленный агентством Bloomberg.

Второе место в этом списке занял генеральный директор корпорации Apple Тим Кук. Он заработал за год 150 млн долларов, из которых 3 млн – зарплата. Третье место занял бывший вице-президент Goldman Sachs Джон Вайнберг, который является председателем совета директоров консалтинговой компании Evercore Partners Inc. Его заработок за 2016 год - почти 124 млн долларов.

Четвертое место занял генеральный директор Alphabet Inc. (копания, которой принадлежит Google) Сундар Пичаи. Он заработал 106,5 млн долларов, из которых 650 тыс. — гонорар, а 105,4 млн долларов— дивиденды. Пятерку самых богатых топ-менеджеров замыкает генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск. Его доход за прошедший год составил 99,7 млн.

Во вторую пятерку вошли: генеральный директор компании IBM Джинни Рометти (96,7 млн долларов), генеральный директор Caesars Acquisition Митч Гарбер (91,1 млн долларов), бывший генеральный директор Viacom Филипп Дауман (87,8 млн долларов), исполнительный директор CBS Corporation Лесли Мунвс (83,6 млн долларов) и гендиректор Gamco Investors Inc. Марио Габелли (75,9 млн долларов).

Ранее агентство Bloomberg презентовало свою версию ТОП-500 миллиардеров мира, на первом месте в котором основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 85,2 млрд долларов.

В списке есть всего один украинский бизнесмен, владелец энергетических и металлургических предприятий Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 3,66 млрд долларов. Он на 483 строчке списка Bloomberg.