Близким родственникам Пан Ги Муна предъявили обвинения в попытке подкупа

Брат и племянник экс-генсека ООН обвиняются в попытке дать крупную взятку, чтобы продать недвижимость во Въетнаме.

Родственников экс-генсека ООН обвиняют в коррупции Юрий Луценко / Facebook

В США брату и племяннику бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна предъявили обвинения в попытке дать взятку чиновнику ближневосточной страны, чтобы уговорить его приобрести комплекс зданий за государственные деньги.

Племянник Пан Ги Муна был арестован и позже вышел под залог в 250 тысяч долларов. Его отца (брата экс-генсека ООН) власти арестовывать не стали.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, в прокуратуре утверждают, что в начале 2013 года южнокорейская строительная фирма Keangnam, в которой брат генсека Пан Ги Сан был менеджером, для покрытия долгов решила продать строительные комплекс Landmark 72 во Вьетнаме.

В 39-страничном обвинительном заключении говорится, что Пан Ги Сан и его сын, агент по недвижимости в нью-йоркском Манхэттене, рассчитывали получить многомиллионную комиссию со сделки о продаже на сумму до 800 млн долларов.

Сообщается, что фигуранты дела заплатили миллионы долларов в качестве взяток и пытались воспользоваться влиянием своей семьи, чтобы убедить чиновника организовать покупку комплекса на деньги государственного фонда благосостояния.

Как сообщалось, ранее на родине Пан Ги Муна в Южной Корее его самого обвинили (но СМИ, а не правоохранительные органы) в получении взятки в размере 230 тысяч долларов США.

Напомним, что Пан Ги Муна в должности генсека ООН с 1 января сменил португалец Антониу Гутерриш.