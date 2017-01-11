Близким родственникам Пан Ги Муна предъявили обвинения в попытке подкупа

Брат и племянник экс-генсека ООН обвиняются в попытке дать крупную взятку, чтобы продать недвижимость во Въетнаме.
Племянник Пан Ги Муна был арестован и позже вышел под залог в 250 тысяч долларов. Его отца (брата экс-генсека ООН) власти арестовывать не стали.
Как сообщает Русская служба Би-би-си, в прокуратуре утверждают, что в начале 2013 года южнокорейская строительная фирма Keangnam, в которой брат генсека Пан Ги Сан был менеджером, для покрытия долгов решила продать строительные комплекс Landmark 72 во Вьетнаме.
В 39-страничном обвинительном заключении говорится, что Пан Ги Сан и его сын, агент по недвижимости в нью-йоркском Манхэттене, рассчитывали получить многомиллионную комиссию со сделки о продаже на сумму до 800 млн долларов.
Сообщается, что фигуранты дела заплатили миллионы долларов в качестве взяток и пытались воспользоваться влиянием своей семьи, чтобы убедить чиновника организовать покупку комплекса на деньги государственного фонда благосостояния.
Как сообщалось, ранее на родине Пан Ги Муна в Южной Корее его самого обвинили (но СМИ, а не правоохранительные органы) в получении взятки в размере 230 тысяч долларов США.
Напомним, что Пан Ги Муна в должности генсека ООН с 1 января сменил португалец Антониу Гутерриш.Русская служба Би-би-си