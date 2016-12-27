Благодаря Обаме США больше не мировой лидер - WP

Обозреватель пишет, что американский президент лишил Америку роли "мирового полицейского".

Обама приложил усилия, чтобы лишить США роли главной мировой силы. Yahoo!News

Если 7 декабря 1941 года, как сказал Франклин Рузвельт "станет днем позора", тогда 20 декабря 2016 года будет вторым номером в этом списке. При этом ни один американец не погиб, как тогда в Перл-Харбор. Но "Век Америки", как его когда-то назвал основатель TIME Генри Люс, подошел к своему сокрушительному концу.

"Турция, Иран и Россия собрались в Москве, чтобы решить проблему Ближнего Востока. США даже не пригласили на встречу", - пишет на страницах Washington post обозреватель Ричард Коэн.

В 1942 году Уинстон Черчилль сказал, что стал премьер-министром не для того, "чтобы возглавить процесс ликвидации Британской империи". Однако к концу 40-х годов большинство империй исчезли. Черчилль не был апологетом колонизма, но он выступал против освободительных движений всех видов, не упоминая уже об антипатии к империалистическим амбициям США. Черчилль был красноречивым, а величие сопровождало его как тень, однако с определенной точки зрения он все же был парнем с 19 века, "который случайно попал в 20-й".

"В случае с Бараком Обамой все в точности наоборот. Он парень из 21-го века, который так и не усвоил уроки 20-го. Он с радостью возглавил процесс потери американского влияния. Алеппо в Сирии теперь превратился в кучу уламков, среди которых умерло бесчисленное количество людей вместе с американским влиянием", - пишет обозреватель, добавляя, что Россия нещадно уничтожала город с воздуха, делая для сирийского режима то, что США не решились сделать для оппозиционеров.

В Алеппо тысячи людей лишились жизни, а Америка, которая когда-то была главной силой в регионе, фактически ничего не сделала.

"Со времен Второй мировой войны американское лидерство было необходимым для сохранения мира в мире. Нравится нам это или нет, мы были мировым полицейским. Не было другого копа на дежурстве. Теперь этого лидерства нет. Скоро не будет и мира", - считает автор.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что Обама мог бы наказать Путина разоблачением данных о его тайное богатство. Це бы вызвало внутренний конфликт в Кремле. Конечно, лучше, если эти публикации доказательств не будут иметь вида официальной антироссийской кампании США. Вероятно, Белый дом заявляет, что отвергает такой вариант наказать Москву, именно из таких соображений. Но если нет и у Обамы другая стратегия, автор советует ему серйоно подумать еще раз.