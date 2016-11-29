Безвизовый механизм будет рассмотрен в Европарламенте только в январе 2017

Евродепутаты планируют рассмотреть безвизовый механизм на январской сессии.

О безвизовом механизме евродепутаты поговорят в январе 2017-го © European Council

Официальный сайт Европейского парламента опубликовал прогноз даты рассмотрения механизма приостановления безвизового режима - это может произойти 18 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Евродепутаты планируют рассмотреть соответствующий регламент 2016/0142(COD) в первом чтении на январской сессии.

Как сообщалось, страны Европейского союза на 99% согласовали текст соглашения о механизме приостановления действия безвизового режима, а оставшиеся вопросы не имеют огромного политического веса.

На саммите Украина-ЕС президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что вопрос безвизового режима Украины должен быть решен до конца года.

Ранее комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что ЕС столкнется с проблемами, если не предоставит Украине безвиз, однако задача по его введению уже до конца текущего года является излишне амбициозной.

Напомним, перед встечей президента Украины Петра Порошенко с лидерами ЕС председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что Еврокомиссия и Европейский парламент сделали все для отмены визового режима между ЕС и Украиной. Соответствующие решения были приняты на заседании постоянных представителей стран-участниц и в специальных комитетах.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи 24 ноября с лидерами ЕС в Брюсселе, заявил, что переговоры между Европарламентом и Европейским советом относительно либерализации визового режима для Украины должны завершиться до конца 2016 года.