Бездеятельность США побудила Путина вмешаться в американские выборы - Маккейн

По словам сенатора, годами кибернападения на США встречались с нерешительностью и бездействием.

Маккейн заявил, что бездеятельность США побудила Путина вмешаться в американский избирательный процес Багнет

Бездеятельность США побудила президента РФ Владимира Путина отдать приказ о кибератаке с целью вмешаться в американские выборы, потому что Вашингтон не организовал для России высокую цену за ее агрессивную внешнюю политику, заявил американский сенатор Джон Маккейн.

"Нас не должно удивлять, что Владимир Путин мог подумать, что он может устраивать все серьезные кибернападения на наше государство, когда он заплатил такую малую цену за вторжение в Украину, за аннексию Крыма, за подрыв демократических институтов по всей Европе и, конечно, за помощь Башару аль-Асаду уничтожать гражданских лиц в Сирии в течение более года безнаказанно", - сказал он, передает "Радіо Свобода".

Маккейн также добавил, что годами кибернападения на США встречались с нерешительностью и бездействием.

"Наше государство не имеет политики, а следовательно, и стратегии киберсдерживания. Это подобие слабости провоцировало наших противников, которые нападали на нас снова и снова, и все серьезнее и серьезнее. Если мы не продемонстрируем, что цена нападений на США превышает желанные преимущества, эти кибернападения только будут нарастать", — сказал Маккейн.

Ранее главные представители специальных служб США во время слушаний в американском Сенате заявили, что только высшее руководство России могло дать разрешение на кибератаки, целью которых было вмешательство в выборы президента США.

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.