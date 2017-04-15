Берлинский террорист получал прямые указания от ИГИЛ — Spiegel

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Амри поддерживал контакт с членом ИГИЛ, который занимается организацией зарубежных терактов.

Амри получал прямые указания от члена ИГИЛ перед терактом в Берлине Украинская правда

Выходец из Туниса Анис Амри, который совершилв декабре 2016 года, получал прямые указания от одного из членов террористической группировки "Исламское государство".

По информации издания Der Spiegel, Амри поддерживал контакт с членом ИГИЛ Абу Бараа аль-Ираки, который занимается организацией зарубежных терактов.

Напомним, вечером в понедельник, 19 декабря 2016 года, около 20:00 по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".