Берлинский террорист получал прямые указания от ИГИЛ — Spiegel

Амри поддерживал контакт с членом ИГИЛ, который занимается организацией зарубежных терактов.
По информации издания Der Spiegel, Амри поддерживал контакт с членом ИГИЛ Абу Бараа аль-Ираки, который занимается организацией зарубежных терактов.
Напомним, вечером в понедельник, 19 декабря 2016 года, около 20:00 по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.
В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.
Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".
Интерфакс-Украина