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Берлинский террорист получал прямые указания от ИГИЛ — Spiegel

15 апреля в 17:04

Амри поддерживал контакт с членом ИГИЛ, который занимается организацией зарубежных терактов.

Берлин теракт
Амри получал прямые указания от члена ИГИЛ перед терактом в Берлине
Украинская правда
Выходец из Туниса Анис Амри, который совершил теракт на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016 года, получал прямые указания от одного из членов террористической группировки "Исламское государство".

По информации издания Der Spiegel, Амри поддерживал контакт с членом ИГИЛ Абу Бараа аль-Ираки, который занимается организацией зарубежных терактов.

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Напомним, вечером в понедельник, 19 декабря 2016 года, около 20:00 по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров. 

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Рождество теракт ИГИЛ
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