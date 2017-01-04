Берлинский террорист бежал из Германии через Бельгию и Нидерланды

Камеры видеонаблюдения зафиксировали Аниса Амри на вокзале в Брюсселе.

По пути в Милан Анис Амри заехал в Амстердам и Брюссель Bild.de

Выходец из Туинса Анис Амри после совершениябежал из Германии в Италию через Бельгию и Нидерланды.

Как сообщила федеральная прокуратура Бельгии в среду, 4 января, вечером 21 декабря террорист прибыл из Амстердама на Северный вокзал Брюсселя, где пробыл с 19:00 до 21:00. Об этом следствию стало известно после изучения записей с камер наружного наблюдения.

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20:00 по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

23 декабря в Милане подозреваемый Анис Амри был застрелен итальянскими полицейскими.