Белый дом потребовал от России и Ирана отказаться от поддержки армии Асада

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Поддержка режима Асада позволяет ему "вести военную кампанию против собственного народа".

США решительно осуждают применение сирийским режимом химического оружия Reuters

Совет национальной безопасности США потребовал от России и Ирана отказаться от военной поддержки сирийского режима и присоединиться к усилиям мировой общественности, направленной на запрет применения химического оружия.

"Мы решительно требуем от все стран и всех сторон, которые подписали Конвенцию о запрещении химического оружия, включая Россию и Иран, которые продолжают военные операции в поддержку режима Асада, безоговорочно присоединиться к этим усилиям и поддержать общие стремление и обязательства мирового сообщества по запрещению применения химического оружия", - заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Нед Прайс.

Как подчеркнул Прайс, военная и экономическая поддержка сирийского правительства "позволяет Асаду вести военную кампанию против собственного народа".

Он также отметил, что позиция США отображена в докладе ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее Совбез ООН обвинил режим Асада в трех химических атаках в Сирии. В докладе сказано, что сирийское правительство применяло отравляющий газ для атаки в поселке Кьюминас в провинции Идлиб 16 марта 2015 года. Согласно еще одному документу, представленному в Совбезе режим ответственен за еще две атаки с применением хлора – 21 апреля 2014 года и 16 марта 2015 года. Кроме того, из доклада стало известно, что правительственные ВВС Сирии использовали вертолеты для доставки бочковых бомб, которые взрываясь, распространяли ядовитый хлор.

Также ранее сообщалось, что в ходе наступления целями российских и сирийских правительственных войск часто становятся гражданские объекты, включая больницы, школы и жизненно важная инфраструктура. Кроме того, часто применяются так называемые "баррельные", кассетные бомбы и химическое вооружение.