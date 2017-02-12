Белый дом пообещал защиту союзникам от агрессивного Пхеньяна

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США привержены безопасности своих союзников в Тихоокеанском регионе.

США защитят своих союзников от Ким Чен Ына ЦТАК

Соединенные Штаты будут поддерживать своих союзников в случае любых враждебных действий со стороны Северной Кореи, заявил советник Белого дома Стивен Миллер.

"Суть дела в том, что мы будем поддерживать и укреплять наши жизненно важные альянсы в рамках нашей стратегии сдерживания и предотвращения усиливающейся враждебности, которую мы наблюдали в последние годы со стороны северокорейского режима", – сказал Миллер, выступая по телеканалу Fox News.

Как сообщалось, 11 февраля Северная Корея запустила баллистическую ракету, обломки которой быстро разлетелись по Японскому морю. Пуск ракеты с авиабазы в провинции Пхенан-Пукто на западном побережье страны является первым испытанием при президенте США Дональде Трампе.

По данным Стратегического командования Вооруженных Сил США, это была баллистическая ракета средней дальности. При этом отмечается, что ракета не угрожала безопасности Северной Америки.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил запуск ракеты и назвал его "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает в этом вопросе Японию "на 100 процентов".