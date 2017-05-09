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Белый дом обеспокоен задержанием американца в КНДР

9 мая в 01:47

США обратятся к странам-посредникам.   

Белый дом
Белый дом недоволен задержанием своего гражданина в КНДР
thecommentfactory.com
Белый дом обеспокоен задержанием гражданина США в Северной Корее, заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, передает Reuters

Спайсер сказал, что США намерены обратиться за помощью к посольству Швеции в Пхеньяне, которое представляет интересы Соединенных Штатов в КНДР при отсутствии дипотношений. 

6 мая в КНДР задержали гражданина США "по подозрению в действиях против государства". Им оказался Ким Хак Сонг, который работал в Пхеньянском университете науки и технологии. 

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил вероятность серьезного конфликта с КНДР однако выразил надежду на мирное разрешение кризиса.

Напомним, утром 29 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Однако на неудачный пуск уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

По материалам: Reuters
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