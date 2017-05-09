Белый дом обеспокоен задержанием американца в КНДР

США обратятся к странам-посредникам.

Белый дом недоволен задержанием своего гражданина в КНДР thecommentfactory.com

Спайсер сказал, что США намерены обратиться за помощью к посольству Швеции в Пхеньяне, которое представляет интересы Соединенных Штатов в КНДР при отсутствии дипотношений.

6 мая в КНДР задержали гражданина США "по подозрению в действиях против государства". Им оказался Ким Хак Сонг, который работал в Пхеньянском университете науки и технологии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил вероятность серьезного конфликта с КНДР однако выразил надежду на мирное разрешение кризиса.

Напомним, утром 29 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Однако на неудачный пуск уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.