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Бельгия выступает за безвизовый режим между Украиной и ЕС

8 ноября в 16:30

Украина выполнила все взятые на себя обязательства. 

Флаг Бельгии Бельгия
Бельгия за безвизовый режим между Украиной и ЕС
f-legion.com

Бельгия выступает за введение безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, заявил вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс в ходе встречи с вице-премьером по вопросам евроинтеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе. 

Дидье Рейндерс в ходе встречи подтвердил, что Украина выполнила абсолютно все обязательства по плану действий визовой либерализации, пэтому Бельгия готова поддержать положительное решение в отношении Украины. По его словам, это произойдет после того, как институты ЕС решат вопрос прекращения безвизового режима для третьих стран. 

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Президент Украины Петр Порошенко потребовал от Евросоюза скорейшего предоставления Украине безвизового режима. Украина выполнила все условия для введения безвизового режима с Европейским Союзом, теперь решение – за ЕС, заявил президент Украины Петр Порошенко. 

Напомним, что Европейский Союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина Бельгия безвизовый встреча евроинтеграция прекращение виза министр Евросоюз вице-премьер
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