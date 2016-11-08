Бельгия выступает за безвизовый режим между Украиной и ЕС

Украина выполнила все взятые на себя обязательства.

Бельгия за безвизовый режим между Украиной и ЕС f-legion.com

Бельгия выступает за введение безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, заявил вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс в ходе встречи с вице-премьером по вопросам евроинтеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе.

Дидье Рейндерс в ходе встречи подтвердил, что Украина выполнила абсолютно все обязательства по плану действий визовой либерализации, пэтому Бельгия готова поддержать положительное решение в отношении Украины. По его словам, это произойдет после того, как институты ЕС решат вопрос прекращения безвизового режима для третьих стран.

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от Евросоюза скорейшего предоставления Украине безвизового режима. Украина выполнила все условия для введения безвизового режима с Европейским Союзом, теперь решение – за ЕС, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что Европейский Союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.