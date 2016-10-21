Бельгия требует от РФ опровержения обвинений в авиаударе в Сирии

Доказательства, представленные министерством обороны России, сфабрикованы, заявил министр обороны Бельгии Стевен Вандепют.

Москва сфабриковала доказательства и обвинила Бельгию в авиаударе в Сирии Anadolu Agency

Представленные министерством обороны РФ властям Бельгии доказательства авиаудара, якобы нанесенногов сирийской провинции Алеппо, сфабрикованы. Брюссель ожидает "официального опровержения этого необоснованного и бессодержательного обвинения" Москвы, говорится в заявлении министра обороны Бельгии Стевена Вандепюта.

"Так называемые доказательства представляют собой карту с указанием траектории полета, предположительно совершенного бельгийской авиацией", уточняется в заявлении. Из этой карты следует, что идентификационные номера "свой-чужой" (IFF), приписываемые Минобороны РФ самолетам, атаковавшим Хассаджек, "не имеют отношения к самолетам военно-воздушных сил Бельгии". "Таким образом, Минобороны РФ само показало, что его обвинения в адрес Бельгии не имеют под собой никаких оснований", - подчеркивается в заявлении Вандепюта.

Ранее в тот же день посол РФ в Бельгии Александр Токовинин был вызван в МИД Бельгии для разъяснений в связи с выдвинутыми МИД России обвинениями. Ни один бельгийский самолет в прошедшие дни не выполнял боевого задания в Алеппо, отмечается в совместном заявлении министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса и министра обороны страны Стевена Вандепюта, обнародованном вечером 19 октября.

По утверждениям представительницы МИД РФ Марии Захаровой, в ночь на 18 октября два бельгийских самолета F-16 провели бомбардировку населенного пункта близ Алеппо, в результате чего погибли шесть человек.