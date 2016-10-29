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Бельгия подписала торговое соглашение ЕС с Канадой

29 октября в 18:13

На саммите ЕС-Канада будет подписано соглашение CETA.

Канада-ЕС
Совет ЕС объявил о созыве в Брюсселе саммита Евросоюз-Канада

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс подписал согласие своей страны на заключение договора о зоне свободной торговли между ЕС и Канадой (CETA).

На церемония подписания присутствовали член Европейской комиссии по торговле Сесилия Мальмстрем, посол Канады в Бельгии Оливье Николофф и председатель бельгийско-канадской торговой палаты Жан-Пьера Танге.

В ночь на субботу, 29 октября, Совет ЕС объявил о созыве в воскресенье 30 октября в Брюсселе саммита Евросоюз-Канада, на котором будет подписано соглашение CETA.

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Ранее сообщалось, что парламент Брюссельского региона одобррил подписание договора о свободной торговле с Канадой прошло большинством голосов: 60 - за и 16 — против. Парламент франкоязычной Валлонии в Бельгии 58 голосами поддержал подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕС и Канадой.

Как писало издание Financial Times, Бельгия "топит" соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой из-за валлонов. Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель объявил, что не может подписать соглашение, потому что региональный парламент Валлонии против. Главный советник FTI Consulting Джон Кланси убежден, что под угрозой оказалось будущее европейской торговой политики, которая стала ключевой компетенцией ЕС.

Вчера после того, как саммит "Канада-ЕС" уже был отменен, бельгийские регионалы согласились на уступки. Однако, как писало издание Globe and Mail, условия регионов Бельгии усложняют подписания соглашения между ЕС и Канадой. Поскольку они требуют внесения изменений в документ о создании независимого инвестиционного суда, а также оставляют за бельгийскими региональными правительствами право сорвать сделку в любой момент.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Бельгия Канада соглашение
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