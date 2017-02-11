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Жадану отменили запрет на пребывание в Беларуси

Беларусь отменила запрет на въезд Сергея Жадана , об этом сообщила беларуская редакция " Радио Свобода ".

"То, что вопрос положительно решился, это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень рассчитываю на то, что это не тенденция, а случай", - прокомментировал ситуацию Сергей Жадан.

Ранее украинский писатель Сергей Жадан сообщил, что его задержали в Минске, продержали ночь в камере, после чего запретили въезд в республику на неопределенный срок. По словам Жадана, это связано с тем, что его подозревают в России в "террористической деятельности", а Беларусь находится с РФ в одной визовой зоне.

МИД Украины вызвал посла Беларуси в связи с задержанием писателя. Министры иностранных дел Украины и Беларуси Павел Климкин и Владимир Макей обсудили ситуацию, которая сложилась в связи с задержанием в Минске Сергея Жадана.