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Беларусь отменила запрет на въезд Сергея Жадана

11 февраля в 20:00

Писатель не держит зла на власти страны. 

Жадан запрет
Жадану отменили запрет на пребывание в Беларуси
Беларусь отменила запрет на въезд Сергея Жадана, об этом сообщила беларуская редакция "Радио Свобода". 

"То, что вопрос положительно решился, это хорошее свидетельство, что противоречий между нами нет. Очень рассчитываю на то, что это не тенденция, а случай", - прокомментировал ситуацию Сергей Жадан. 

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Ранее украинский писатель Сергей Жадан сообщил, что его задержали в Минске, продержали ночь в камере, после чего запретили въезд в республику на неопределенный срок. По словам Жадана, это связано с тем, что его подозревают в России в "террористической деятельности", а Беларусь находится с РФ в одной визовой зоне. 

МИД Украины вызвал посла Беларуси в связи с задержанием писателя. Министры иностранных дел Украины и Беларуси Павел Климкин и Владимир Макей обсудили ситуацию, которая сложилась в связи с задержанием в Минске Сергея Жадана.

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Тэги Жадан Беларусь связь писатель въезд запрет Минск Украина
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