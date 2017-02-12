Беларусь отменила визы для для граждан ЕС и США

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Граждане 80 стран с 12 февраля могут приезжать в Беларусь без виз на пять дней неограниченное количество раз в году.

Граждане ЕС, США и Китая теперь могут летать в Беларусь без виз sputnik.by

С 12 февраля вначал действовать безвизовый режим для граждан 80 государств, включая 28 стран-членов Европейского Союза, США, Канаду, Бразилию, Мексику, Китай и Японию.

Полный список государств опубликован на официальной сайте МИД Республики Беларусь.

Граждане этих стран смогут приезжать в Беларусь без визы на 5 дней неограниченное количество раз в году при условии, что пограничный контроль они будут проходить исключительно в аэропорту Минска.

При себе путешественникам нужно иметь загранпаспорт, не менее 25 евро на человека, а также действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро.

Установленный порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, которые направляются в или из России транзитом через Беларусь, а также, посещающих страну с официальным визитом.

Напомним, 9 января президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о предоставлении гражданам 80 государств права безвизового въезда и выезда.

Ранее Лукашенко подписал указ о развитии Беларуси на ближайшие пять лет. В частности, Беларусь готовится вступить в ВТО до 2020 года.