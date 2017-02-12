Беларусь отменила визы для для граждан ЕС и США

Граждане 80 стран с 12 февраля могут приезжать в Беларусь без виз на пять дней неограниченное количество раз в году.
Полный список государств опубликован на официальной сайте МИД Республики Беларусь.
Граждане этих стран смогут приезжать в Беларусь без визы на 5 дней неограниченное количество раз в году при условии, что пограничный контроль они будут проходить исключительно в аэропорту Минска.
При себе путешественникам нужно иметь загранпаспорт, не менее 25 евро на человека, а также действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро.
Установленный порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, которые направляются в или из России транзитом через Беларусь, а также, посещающих страну с официальным визитом.
Напомним, 9 января президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о предоставлении гражданам 80 государств права безвизового въезда и выезда.
Ранее Лукашенко подписал указ о развитии Беларуси на ближайшие пять лет. В частности, Беларусь готовится вступить в ВТО до 2020 года.ZN.UA