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Беата Шидло после ДТП будет руководить правительством Польши из больницы

11 февраля в 13:14

Премьер-министр Польши чувствует себя хорошо, хотя и испытывает определенные неудобства.

Беата Шидло
Состояние Беаты Шидло стабильно, и она может выполнять обязанности главы правительства
Радио Польша
Состояние здоровья премьер-министра Польши Беаты Шидло после ДТП стабильно и находится под контролем врачей, сообщил представитель премьера Рафал Бохонек.

"Какое-то время премьер-министр будет находиться под медицинским наблюдением. Сотрудники больницы контролируют ситуацию", - отметил он.

Пресс-секретарь правительства также сообщил, что премьер-министр "чувствует себя хорошо, хотя и испытывает определенные неудобства". Он подчеркнул, что состояние Беаты Шидло стабильно и она может выполнять обязанности главы правительства.

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Как сообщалось, 10 февраля несколько автомобилей правительственного кортежа попали в ДТП в районе польского города Освенцим. Беата Шидло была немедленно госпитализирована, после чего на вертолете доставлена в Варшаву. Водитель автомобиля Fiat Seicento, который спровоцировал ДТП, признал себя виновным.

По материалам: Радио Польша
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