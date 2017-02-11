Беата Шидло после ДТП будет руководить правительством Польши из больницы

Премьер-министр Польши чувствует себя хорошо, хотя и испытывает определенные неудобства.
"Какое-то время премьер-министр будет находиться под медицинским наблюдением. Сотрудники больницы контролируют ситуацию", - отметил он.
Пресс-секретарь правительства также сообщил, что премьер-министр "чувствует себя хорошо, хотя и испытывает определенные неудобства". Он подчеркнул, что состояние Беаты Шидло стабильно и она может выполнять обязанности главы правительства.
Как сообщалось, 10 февраля несколько автомобилей правительственного кортежа попали в ДТП в районе польского города Освенцим. Беата Шидло была немедленно госпитализирована, после чего на вертолете доставлена в Варшаву. Водитель автомобиля Fiat Seicento, который спровоцировал ДТП, признал себя виновным.Радио Польша