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Байден отказался работать у Клинтон в случае ее победы на выборах

29 октября в 03:53

По сообщениям американских СМИ, Байден рассматривался как кандидат на пост госсекретаря США. 

Джо Байден
Байден не хочет работать у Клинтон
Facebook/Joe Biden
Вице-президент США Джозеф Байден не намерен оставаться на работе в администрации президента США после выборов, в том числе и в должности госсекретаря в случае победы кандидата от Демократической  партии Хиллари Клинтон, сообщает CNN.

"Я сделаю все, что смогу для избрания Хиллари (Клинтон – ред), но я не хочу оставаться в администрации (президента США)", - сказал Байден, отметив, что официального предложения занять должность не получал.

Ранее американские СМИ сообщали, что вице-президент США Джозеф Байден может в случае победы Клинтон возглавить Госдепартамент – внешнеполитическое ведомство американской президентской администрации. 

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В 1973-2008 гг. Байден являлся членом Сената Конгресса США от штата Делавэр. Также возглавлял комитет по иностранным дела верхней палаты. С 2009 года - вице-президет США, работает в команде Барака Обамы. 

Сейчас должность госсекретаря США занимает Джон Керри. 

По материалам: ZN.UA
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