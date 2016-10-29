Байден отказался работать у Клинтон в случае ее победы на выборах

По сообщениям американских СМИ, Байден рассматривался как кандидат на пост госсекретаря США.
"Я сделаю все, что смогу для избрания Хиллари (Клинтон – ред), но я не хочу оставаться в администрации (президента США)", - сказал Байден, отметив, что официального предложения занять должность не получал.
Ранее американские СМИ сообщали, что вице-президент США Джозеф Байден может в случае победы Клинтон возглавить Госдепартамент – внешнеполитическое ведомство американской президентской администрации.
В 1973-2008 гг. Байден являлся членом Сената Конгресса США от штата Делавэр. Также возглавлял комитет по иностранным дела верхней палаты. С 2009 года - вице-президет США, работает в команде Барака Обамы.
Сейчас должность госсекретаря США занимает Джон Керри.ZN.UA