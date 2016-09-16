Баррозу убежден, что военной силы для защиты Европы от терроризма мало

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Бывший председатель Еврокомиссии призывает бороться против распространения террористических идеологий.

Баррозу считает, что пора начать бороться против терроризма в культурном измерении. yes-ukraine.org

представляет экзистенциальную угрозу для Европы, если обратить внимание на наплыв беженцев и рост популизма. Об этом на саммите YES в Киеве сказал бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

"Из-за войны на Ближнем Востоке к нам направляются беженцы, и большинство из них мусульмане. Теракты в Европе подпитывают агрессивную риторику популистов, настроенных против миграции. И таким образом наше общество делится на тех, кто гостеприимно и с сочувствием относятся к беженцам, и тех, кто настроен враждебно. Если поехать в Берлин, Брюссель или Париж и гулять по улицам, то чувствуешь себя напряженным из-за возможности теракт. Поэтому это точно экзистенциальная угроза", - сказал он.

При этом Баррозу добавил, что одних только военных методов не достаточно для того, чтобы побороть исламских терроризм, от которого сейчас страдает Европа.

"Сегодня мужчины (не женщины, большинство из них именно мужчины), которые родились в Европе, выросли в Европе, готовы себя убить, чтобы навредить другим европейцам из-за определенной идеологии. А их матери еще и будут рады этому. Нам необходимо побороть терроризм в культурном измерении", - пояснил он.

Он также добавил, что некоторые страны в ЕС ошибочно верят в то, что восстановление национальных границ помогут защититься от терроризма. Однако, по его мнению, это не так. Эффективнее будет теснее сотрудничать и делиться информацией на уровне от полиции до служб безопасности стран-участниц.

За последние годы французские города несколько раз становились мишенью для жестоких терактов. В июле во Франции состоялись две террористические атаки.

Так, 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии на Английской набережной Ниццы грузовик въехал в толпу людей. Жертвами теракта в Ницце стали 84 человека, более двухсот получили ранения.

К концу месяца, 27 июля, двое вооруженных ножами мужчин зашли в католическую церковь в городе Сент-Ентьенн-Дю-Рувре во время утренней молитвы. В храме на тот момент было двое прихожан, две монахини и священник. Злоумышленники перерезали горло 84-летнему отцу Жаку Хамелю, а еще одного человека сильно ранили. Полиция, которая прибыла к церкви, застрелила нападавших.