Банки Великобритании готовятся переехать в ЕС из-за Brexit

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Банки опасаются возможных барьеров в торговле финансовыми услугами.

Банки опасаются последствий Brexit

Крупнейшие банки Великобритании изучают возможность покинуть страну в течение первых месяцев 2017 года в связи с рисками, которые могут возникнуть из-за Brexit , пишет Observer

В тоже время мелкие банки планируют уйти до Рождества.

"Общественно-политическая семья в настоящее время ведет нас в неправильном направлении", — заявил глава Британской ассоциации банкиров Энтони Браун.

Он также убежден, что власти страны, в случае запуска Brexit, "создадут барьеры в торговле финансовыми услугами". Вместе с тем, Браун отмечает, что банки полагаются на лучшее, но им приходится планировать на случай худшего.

Банкиры испытывают беспокойство тем, что право работать из Лондона со всей территорией ЕС будет утеряно после того, как Великобритания запустит процедуру выхода из ЕС.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявлял, что переговоры о Brexitначнутся не ранее марта 2017 года.

"Жесткий" сценарий Brexit предполагает выход Великобритании не только из ЕС, но и из европейской зоны свободной торговли. При мягком сценарии Brexit - доступ к единому рынку будет сохранен на условиях, в большей или меньшей степени близких к нынешним.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.