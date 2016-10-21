Банк Русской православной церкви обанкротился

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Московский матриархат лишился собственного финансового центра. Директор банка исчез.

Банк РПЦ прекратил содействовать "благотворительности и духовному развитию Отечества" patriarchia.ru

Центральный банк РФ ввел временную администрацию в "Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "Пересвет".

Ранее телеканал "Дождь" со ссылкой на источники сообщил об исчезновении председателя правления и миноритарного акционера "Пересвета" Александра Швеца.

Агентство Standard & Poor's снизило долгосрочные кредитные рейтинги банка "Пересвет" до дефолтного уровня ССС-/С. Все рейтинги были помещены на пересмотр с возможностью снижения (CreditWatch Negative), что отражает вероятность быстрого ухудшения ситуации в банке.

Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат) контролирует 49,7% уставного капитала банка. Еще 24,4% банка принадлежит ЗАО "Экспоцентр", которое контролируется Торгово-промышленной палатой РФ. Швец владеет долей в 12,8%.

Напомним, что марте 2016 года Центробанк РФ ввел временную администрацию в Первый чешско-российский банк, известный тем, что кредитует французский "Национальный фронт" во главе с Марин Ле Пен.