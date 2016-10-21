Банк Русской православной церкви обанкротился

Московский матриархат лишился собственного финансового центра. Директор банка исчез.
Ранее телеканал "Дождь" со ссылкой на источники сообщил об исчезновении председателя правления и миноритарного акционера "Пересвета" Александра Швеца.
Агентство Standard & Poor's снизило долгосрочные кредитные рейтинги банка "Пересвет" до дефолтного уровня ССС-/С. Все рейтинги были помещены на пересмотр с возможностью снижения (CreditWatch Negative), что отражает вероятность быстрого ухудшения ситуации в банке.
Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат) контролирует 49,7% уставного капитала банка. Еще 24,4% банка принадлежит ЗАО "Экспоцентр", которое контролируется Торгово-промышленной палатой РФ. Швец владеет долей в 12,8%.
Напомним, что марте 2016 года Центробанк РФ ввел временную администрацию в Первый чешско-российский банк, известный тем, что кредитует французский "Национальный фронт" во главе с Марин Ле Пен.Интерфакс , ZN.UA ,