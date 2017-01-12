Автор скандального доклада о "комромате" на Трампа работал с Литвиненко - The Times

Стил работал в МІ6, когда произошло скандальное убийство россиянина.

Литвиненко работал с автором скандального отчета о "комромате" на Трампа. novostimira.com

Бывший британский шпион, который составил досье на Дональда Трампа - уважаемый эксперт по вопросам Кремля, который когда-то работал с экс-сотрудником ФСБ, убитым российскими агентами в Великобритании.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники. Кристофер Стил сейчас возглавляет частную разведывательную компанию Orbis Business Intelligence Ltd, которая базируется в Лондоне. Он основал ее в 2009 году "совместно с другим профессионалом разведки", как утверждает сайт компании. Другой соруководитель - Кристофер Барроус - работал в министерстве иностранных дел Великобритании.

Стил, который сейчас живет на юге Англии, начал частный бизнес после завершения службы в МІ6, где он специализировался на России. Об этом изданию сообщили два источника, знакомые с ним по службе в британской разведке. Один из собеседников издания рассказал, что Стил работал над российскими проблемами в МІ6 около двух десятилетий.

"Он все еще был на службе, когда произошла проблема Литвиненко", - сказал собеседник издания, имея в виду убийство экс-сотрудника российских спецслужб в Лондоне, который умер от отравления радиоактивным полонием-2010 в 2006 году. Во время открытого рассмотрения дела об убийстве Литвиненко было установлено, что это, вероятно, произошло по приказу Владимира Путина.

Источник рассказал The Times, что Стил был "удивлен" убийством Литвиненко, который якобы был агентом МІ6 на момент своей смерти.

"Думаю, Стил был одним из тех, кто работал с Литвиненко", - сказал собеседник изданию.

Вдова погибшего россиянина Марина Литвиненко говорит, что фамилия Стил не кажется ей знакомой. Но возможно он использовал другое имя, когда работал с ее мужем.

Еще один источник, знакомый со Стилом, рассказал, что он был "очень серьезным экспертом" по России. Поговорить с самим экс-шпионом The Times не удалось.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что доклад о "российский компромат" на Трампа подготовил бывший британский разведчик. "Досье" также было подготовлено на противников Трампа от Демократической и Республиканской партии США, и российские официальные лица могли использовать для шантажа избранного президента.

Трамп написал на своей странице в Twitter, что информация о российский компромат на него выдумка и "сфабрикованные новости". Вместе с тем, как пишет агентство Associated Press, компромат на Трампа распространяется быстрее, чем журналисты могут проверить его подлинность.