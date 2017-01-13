Автор компромата на Трампа "надолго залег на дно" - СМИ

Бывший британский разведчик бесследно исчез. Возможно, чтобы не привлекать внимание прессы.
Как уточнило издание, о Стиле достоверно известно, что он в 1990-х выполнял задания в Париже и Москве, а после отставки в 2000-х годах входил в структуру британского МИД и работал в Брюсселе и Нью-Дели.
Ранее сообщалось, что Стил - уважаемый эксперт по вопросам Кремля, который когда-то работал с экс-сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, убитым российскими агентами в Великобритании.
Кристофер Стил сейчас возглавляет частную разведывательную компанию Orbis Business Intelligence Ltd, которая базируется в Лондоне. Он основал ее в 2009 году "совместно с другим профессионалом разведки", как утверждает сайт компании. Другой соруководитель - Кристофер Барроус - работал в министерстве иностранных дел Великобритании.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что доклад о "российский компромат" на Трампа подготовил бывший британский разведчик. "Досье" также было подготовлено на противников Трампа от Демократической и Республиканской партии США, и российские официальные лица могли использовать для шантажа избранного президента.
Трамп написал на своей странице в Twitter, что информация о российский компромат на него выдумка и "сфабрикованные новости". Вместе с тем, как пишет агентство Associated Press, компромат на Трампа распространяется быстрее, чем журналисты могут проверить его подлинность.ТАСС