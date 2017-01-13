Автор компромата на Трампа "надолго залег на дно" - СМИ



Бывший британский разведчик бесследно исчез. Возможно, чтобы не привлекать внимание прессы.

Исчез шпион, который собрал компромат на Трампа ИноСМИ.ru

Бывший британский разведчик Кристофер Стил, который, как сообщалось, составил досье на избранного президента США Дональда Трампа , скрылся. Не исключено, чтобы избежать пристального внимания СМИ. 52-летний Стил, в прошлом работавший на внешнюю разведку МИ-6, в среду с вещами покинул свой дом в английском графстве Суррей и скрылся. Ранее сообщалось, что он только отлучился на несколько дней, чтобы выждать. Не исключено, что бывший шпион "надолго залег на дно", сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Wall Street Journal, пишет ТАСС.

Как уточнило издание, о Стиле достоверно известно, что он в 1990-х выполнял задания в Париже и Москве, а после отставки в 2000-х годах входил в структуру британского МИД и работал в Брюсселе и Нью-Дели.

Ранее сообщалось, что Стил - уважаемый эксперт по вопросам Кремля, который когда-то работал с экс-сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, убитым российскими агентами в Великобритании.

Кристофер Стил сейчас возглавляет частную разведывательную компанию Orbis Business Intelligence Ltd, которая базируется в Лондоне. Он основал ее в 2009 году "совместно с другим профессионалом разведки", как утверждает сайт компании. Другой соруководитель - Кристофер Барроус - работал в министерстве иностранных дел Великобритании.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что доклад о "российский компромат" на Трампа подготовил бывший британский разведчик. "Досье" также было подготовлено на противников Трампа от Демократической и Республиканской партии США, и российские официальные лица могли использовать для шантажа избранного президента.

Трамп написал на своей странице в Twitter, что информация о российский компромат на него выдумка и "сфабрикованные новости". Вместе с тем, как пишет агентство Associated Press, компромат на Трампа распространяется быстрее, чем журналисты могут проверить его подлинность.