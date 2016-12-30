Австрия предлагает ЕС наказывать страны за отказ принимать назад мигрантов

Для некоторых государств переводы из Европы от выходцев из этих стран являются важным источником валютных поступлений, отметил глава МИД Австрии.

Глава австрийского МИДа также выступил с требованием усиления контроля внешних границ ЕС

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц выступил с предложением ограничивать размер международной денежной помощи странам за отказ принимать назад своих граждан , которым не предоставили статус беженца в Европе, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на интервью в немецком еженедельнике Der Spiegel.

"Многие страны просто не заинтересованы в том, чтобы мы отправляли назад их граждан", - отметил австрийский министр, цитирует информагентство dpa.

Причина, по словам Курца, заключается в том, что денежные переводы из Европы от выходцев из этих стран является важным источником валютных поступлений. Поэтому, как отмечает Курц, если пригрозить странам сокращением объема международной помощи за отказ принимать назад своих граждан, то это сразу приведет к изменению позиции.

В тоже время, австриец выступил с требованием усиления контроля внешних границ ЕС.

"Если мы не можем контролировать, кто вообще иммигрирует в ЕС, и кто здесь проживает, тогда это - риски для безопасности", - предостерег он, также отметив, что, к сожалению, террористы используют теми же маршрутами, что и беженцы.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель признала ошибки Германии и ЕС в отношении кризиса беженцев. По ее мнению, власти "слишком долго игнорировали эту проблему". Однако Меркель призвала не отождествлять всех без исключения мигрантов с терроризмом.

Как говорится в статье Алексея Коваля для ZN.UA, Европейское агентство по охране внешних границ Frontex вынуждено признать, что не справляется с задачей сдерживания наплыва мигрантов и уже призвало на помощь НАТО для мониторинга Эгейского моря. Глава Frontex Фабрис Лежери сообщил: в январе 2016 года внешние границы ЕС нелегально пересекло 140 тысяч человек, в 6 (!) раз больше, чем в январе 2015 года.

Подробнее читайте в статье Алексея Коваля "Мигранты раскалывают Европу" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".