Австралия продолжит давить на Россию из-за уничтожения малазийского "Боинга"

В последние недели австралийский премьер обсуждал уничтожение боевиками борта MH17 с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава австралийского правительства пообещал добиться привлечения к ответственности виновников трагедии MH17 independent.co.uk

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл пообещал, что его страна будет добиваться привлечения к ответственности преступников, сбивших авиалайнер "Малазийских авиалиний"при помощи российской ракеты в 2014 году.

"Исполнитель, преступники, убийцы, которые это сделали это, должны быть привлечены к ответственности", – цитирует The Guardian его заявление в австралийском Лонсестоне в четверг.

Премьер также сообщил, что в последние недели обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.

"Мы будем неутомимы в наших усилиях по обеспечению торжества правосудия", – заключил он.

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.