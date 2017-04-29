Топ Новости
<
>

Авианосная группа США вошла в Японское море

29 апреля в 17:15

Авианосцы проведут учения совместно с ВМС Южной Кореи.

Авианосец флот ВМС США
Американская авианосная группа вошла в Японское море
navaltoday.com
Авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" прошла Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря.

Японский телеканал NHK сообщает, что авианосная группа США и ВМС Южной Кореи запланировали учения на конец апреля.

Читайте также: Северная Корея угрожает США ракетным ударом по авианосцу "Карл Винсон"

Ранее сообщалось, что Соединеные штаты Америки отправят в в Японское море к берегам Корейского полуострова в общей сложности три авианосца. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон", который уже выдвинулся в этот район, также в Японском море будут находиться авианосцы "Рональд Рейган", "Нимиц".

Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

їКак сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.

 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги авианосец Корея Япония США ВМС море
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...