Авианосная группа США вошла в Японское море

Авианосцы проведут учения совместно с ВМС Южной Кореи.
Японский телеканал NHK сообщает, что авианосная группа США и ВМС Южной Кореи запланировали учения на конец апреля.
Ранее сообщалось, что Соединеные штаты Америки отправят в в Японское море к берегам Корейского полуострова в общей сложности три авианосца. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон", который уже выдвинулся в этот район, также в Японском море будут находиться авианосцы "Рональд Рейган", "Нимиц".
Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.
їКак сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.
ZN.UA