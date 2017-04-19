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Авиагигант Boeing сократит сотни сотрудников

19 апреля в 03:01


Под сокращение попадают инженеры, занятые на производстве пассажирских самолетов.

Boeing-737
Боинг сократит сотрудников по производству пассажирских самолетов
airliners.net
Американский авиастроительный концерн Boeing в конце июня 2017 года начнет сокращать сотни сотрудников. Под сокращение попадают инженеры, занятые на производстве пассажирских самолетов.

"Мы ожидаем, что сокращения затронут сотни сотрудников в штате Вашингтон и на других предприятиях нашей компании", - заявил официальный представитель Boeing Даг Адлер, пишет "Интерфакс".

"В постоянных усилиях по улучшению общей конкурентоспособности, инвестируя в наше будущее мы сокращаем затраты и приводим уровень занятости в соответствие с требованиями бизнеса и рынка", - говорится в сообщении Boeing. В нем отмечается, что сокращение штата будет происходить, в том числе, за счет программы добровольных увольнений, а также сохранения незанятыми рабочих мест после увольнения предыдущего сотрудника.

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По данным профсоюзов, с января текущего года компания уже уволила 1,332 тыс. инженерных и технических сотрудников в Вашингтоне. Ранее с ноября 2013 года число работников Boeing в этом штате уменьшилось более чем на 12,6 тыс. человек.

По данным на 30 марта, всего в компании работало 146,962 тыс. человек, включая 74,196 тыс. в подразделении пассажирских самолетов. По данным на конец марта показатели составляли соответственно 159,054 тыс. человек и 82,127 тыс. человек, то есть уменьшились на 12,092 тыс. человек и 7,931 тыс. человек соответственно.

Ранее сообщалось, что крупнейшие мировые производители гражданских пассажирских и грузовых самолетов  компании Boeing и Airbus прогнозируют существенный спрос на самолеты в ближайшие 20 лет.

По материалам: Интерфакс
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