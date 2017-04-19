Авиагигант Boeing сократит сотни сотрудников



Под сокращение попадают инженеры, занятые на производстве пассажирских самолетов.

Боинг сократит сотрудников по производству пассажирских самолетов airliners.net

Американский авиастроительный концернв конце июня 2017 года начнет сокращать сотни сотрудников. Под сокращение попадают инженеры, занятые на производстве пассажирских самолетов.

"Мы ожидаем, что сокращения затронут сотни сотрудников в штате Вашингтон и на других предприятиях нашей компании", - заявил официальный представитель Boeing Даг Адлер, пишет "Интерфакс".

"В постоянных усилиях по улучшению общей конкурентоспособности, инвестируя в наше будущее мы сокращаем затраты и приводим уровень занятости в соответствие с требованиями бизнеса и рынка", - говорится в сообщении Boeing. В нем отмечается, что сокращение штата будет происходить, в том числе, за счет программы добровольных увольнений, а также сохранения незанятыми рабочих мест после увольнения предыдущего сотрудника.

По данным профсоюзов, с января текущего года компания уже уволила 1,332 тыс. инженерных и технических сотрудников в Вашингтоне. Ранее с ноября 2013 года число работников Boeing в этом штате уменьшилось более чем на 12,6 тыс. человек.

По данным на 30 марта, всего в компании работало 146,962 тыс. человек, включая 74,196 тыс. в подразделении пассажирских самолетов. По данным на конец марта показатели составляли соответственно 159,054 тыс. человек и 82,127 тыс. человек, то есть уменьшились на 12,092 тыс. человек и 7,931 тыс. человек соответственно.

Ранее сообщалось, что крупнейшие мировые производители гражданских пассажирских и грузовых самолетов компании Boeing и Airbus прогнозируют существенный спрос на самолеты в ближайшие 20 лет.