Авиация РФ и Асада атаковала Алеппо за несколько дней до переговоров о перемирии

Жертвами бомбардировок и артобстрелов стали 11 мирных жителей.

Бомбя Алеппо, Путин хочет улучшить переговорные позиции Асада facebook/AleppoAMC

Российская авиация совместно с войсками сирийского президента Башара Асада в четверг, 13 октября, продолжила штурмза несколько дней до очередных переговоров о перемирии.

Как сообщает правозащитная организация "Сирийская обсерватория по правам человека", которая базируется в Лондоне, по восточной части Алеппо было нанесено более 20 авиаударов. Их жертвами стали семь мирных жителей. Еще четыре гражданских лица погибли в результате артобстрелов города, передает "Радио Свобода".

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии. Франция в своем проекте резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Алеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии.Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".