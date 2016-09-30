Авиация Асада нанесла удар по Идлибу, погибли 20 человек

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Еще 24 человека получили ранения.

От авиаударов сирийского режима по Идлибу погибли 20 человек Reuters

В результате авиаударов самолетов Асада по сирийскому городу Идлиб погибли 20 человек, еще 24 получили ранения.

По имеющимся данным, авиации сбросила на северо-западную часть города и окрестности вакуумные бомбы.

Как заявил представитель гражданской обороны Идлиба, Лейс Эль-Фариса, от ударов сирийских самолетов погибли семь человек в городе Идлиб, восемь погибли в Карканазе, среди которых дети, еще и пятеро гражданских лиц были убиты в районе Хан Сейхун.

Как сообщалось, госсекретарь США Джон Керри заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.

Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".