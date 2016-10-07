Асад предложил повстанцам амнистию в обмен на сдачу Алеппо

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Повстанцы заявили, что не планируют покидать город.

Асад, после двух недель бомбардировок, предложил повстанцам покинуть Алеппо news-front.info

Президент Сирии Башар Асад заявил, что повстанцы получат амнистию в случае сдачи оружия и ухода их захваченной восточной части Алеппо.

Предложение об амнистии последовало после двух недель самых крупных бомбардировок, в результате которых в регионе были убиты сотни людей, передает Reuters.

Повстанцы заявили, что не планируют покидать город и назвали предложение амнистии обманом.

Аналогичные предложения правительства Сирии об амнистии за последнее время повстанцы приняли пригороде Дамаска Дарайе. Город был в осаде, пока повстанцы не покинули его и переместились со своими семьями в Идлиб.

В тоже время, Асад в прессе пообещал продолжить штурмовать Алеппо и вернуть себе полный контроль над страной.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обсудит проект резолюции с призывом в США и РФ обеспечить немедленное перемирие в сирийском Алеппо.

Как сообщалось, госсекретарь США Джон Керри заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.

Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".