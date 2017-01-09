Асад подтвердил готовность к переговорам с оппозицией в Астане

На текущий момент неизвестно, кто будет представлять оппозицию на переговорах.

Башар Асад готов к переговорам в Астане news-front.info

Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности правительства к участию в переговорах с оппозицией в Астане для урегулирования сирийского конфликта, сообщает агентство САНА.

"Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация готова ехать на конференцию, когда будет объявлена ее дата. Мы готовы обсуждать все вопросы, ограничений нет", - сказал президент в интервью французским журналистам, текст которого размещен на сайте агентства.

При этом он отметил, что вопрос его дальнейшего пребывания на посту предполагает "обсуждение конституции".

"А конституция не принадлежит ни правительству, ни президенту, ни оппозиции: она принадлежит сирийскому народу, для (ее изменения – ред.) нужен референдум", - подчеркнул он.

Башар Асад отметил, что пока не знает, кто будет представлять оппозицию на переговорах.

"Это должна быть настоящая сирийская оппозиция, и когда я говорю "настоящая", то имею в виду ту (оппозицию), которая имеет корни в Сирии, а не саудовскую, французскую или британскую; именно сирийская оппозиция должна обсуждать проблемы Сирии. Так что результативность и успех конференции будут зависеть именно от этого", - добавил он.

Как сообщало агентство Reuters, Россия, Турция и Иран планируют поделить Сирию на зоны влияния, а Асаду и его семье гарантируют безопасность после ухода с поста президента Сирии.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская и турецкая стороны предлагают создать переговорную площадку для участников сирийского конфликта в столице Казахстана Астане.

Вместе с тем, режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря.

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