Асад назвал захват Алеппо также "победой" России и Ирана

ВВС России бомбили восточные районы Алеппо, а иранские войска атаковали город на суше.

Асад назвал захват Алеппо "победой" Сирии, России и Ирана Zouhir_AlShimale / Twitter

Президент Сирии Башар Асад заявил, что полный контроль над сирийским городом Алеппо является не только "победой" его страны, но и союзников — России и Ирана.



Военно-воздушные силы России провели сотни вылетов, во время которых подвергались бомбардировкам восточные кварталы Алеппо, в то время как поддерживаемые Ираном военные во главе с ливанской организацией "Хезболла" отправили тысячи солдат для борьбы с повстанцами вдоль линии столкновений в городе, передает Hurriyet Daily News.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе авиаударов ВВС России погибли 35 тысяч повстанцев в Сирии с момента начала воздушных ударов в сентября 2015 года.



Он также добавил, что российские самолеты сделали 71 тысячу вылетов и "ликвидировали 725 учебно-тренировочных лагерей, 405 фабрик оружия и мастерских, 1500 единиц оборудования и 35 тысяч повстанцев, в том числе 204 полевых командиров.

Ранее Associated Press сообщило, что последние оставшиеся гражданские и повстанцы будут эвакуированы из восточной части сирийского города Алеппо в ближайшие часы.

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу, 9 декабря, большинством голосов поддержала подготовленный Канадой проект резолюции по немедленному прекращению огня в Сирии.

Совет безопасности ООН в пятницу, 16 декабря, провел закрытое совещание по ситуации в Аллеппо. Инициатива проведения встречи принадлежала Франции. Члены Совбеза планировали получить "ясную и актуальную информацию" о происходящем в Алеппо, а также обсудить перспективы эвакуации жителей восточной части города и поставки туда гуманитарной помощи.

Представители сирийской армии заявили о том, что операция по возврату контроля над Алеппо находится в завершающей стадии. Восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет.

Тем не менее, сирийская оппозиция готова продолжать борьбу против Асада даже после потери Алеппо. Оппозиционеры отмечают факт важности Алеппо, но признают, что в случае потери города у них есть и другие не менее важные населенные пункты.

Ранее в связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей. В восточной части Алеппо разбомблены все больницы, дефицит пищи, питьевой воды и медикаментов.

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