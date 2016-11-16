Асад надеется, что Трамп станет союзником для него – Newsweek

Сирийский диктатор ждет от следующего президента США выполнения предвыборных обещаний.

Асад ждет, что Трамп сделает США союзником Сирии. РИА Новости

Президент Сириистал последним из целой череды противоречивых лидеров, которые хоть и осторожно, но выразили свою поддержку победившему на выборах в США Дональду Трампу.

Как сообщает Newsweek, в интервью для португальского телеканала RTP Асад сказал, что Трамп станет для него "естественным союзником", если он выполнит свои предвыборные обещания. В частности, сирийского президента заинтересовали слова Трампа о том, что он собирается ограничить вмешательство США в Сирии лишь борьбой против боевиков "Исламского государства".

Сейчас США выступает как против террористической организации, так и против режима Асада в Сирии. Мониторинговые группы обвинили сирийский режим и ИГИЛ в совершении военных преступлений. Дональд Трамп во время предвыборной кампании, однако, заявлял, что борьба против обеих сил – это "безумие". При этом он подчеркивал, что бороться против армии Асада рискованно, ведь это может привести к конфликту с его крупнейшим союзником – Россией.

Тем временем, издание Financial Times писало, что Россия начала наступление в Сирии сразу после телефонного разговора Путина и Трампа. В вторник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с представителями Минобороны и ОПК, которое проводил Путин, доложил, что авианосец "Адмирал Кузнецов" начал принимать участие в боевых действиях в Сирии.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".