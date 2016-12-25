Армия Нигерии захватила ключевой лагерь террористов "Боко Харам"

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По словам президента страны, подобная операция является окончательным разгромом "Боко Харам" в их последнем анклаве в Самбиса-Форест.

Террористы "Боко Харам" потеряли контроль над своим ключевым лагерем в Нигерии BBC

Правительственные войска Нигерии захватили основной военный лагерь исламистской группировки "Боко Харам".

"Начальник Генерального штаба информировал меня, что лагерь захвачен, террористы подались в бега и им больше негде прятаться", - заявил президент Нигерии Мухаммад Бухари, передает Reuters.

Он добавил, что данная операция правительственных войск является "окончательным разгромом "Боко Харам" в их последнем анклаве в Самбиса-Форест".

"Боко харам" - радикальная нигерийская исламистская организация. В мае 2014 года внесена Советом Безопасности ООН в список террористических организаций. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность группировке "Исламское государство" и сменила название на "Западноафриканскую провинцию "Исламского государства".

Ранее сообщалось, что армия Нигерии освободила 605 заложников, которые были в плену у группировки "Боко Харам". Они освобождены в рамках операции по зачистке от экстремистов города Самбиоса на северо-востоке страны.