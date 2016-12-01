Армия Литвы пополнится немецкими бронетранспортерами

Литва укрепляет свои вооруженные силы на фоне российской агрессии в Донбассе.
В сообщении отмечается, что Литва укрепляет свои вооруженные силы на фоне российской агрессии в Донбассе, для чего уже закупила в Германии 21 самоходную гаубицу, 88 бронетранспортеров типа Boxer и 340 вездеходов производства автоконцерна Daimler. Поставки рассчитаны на период от 2017 до 2021 года.
Ранее в Литве издали методичку с рекомендациями на случай российской агрессии. Сообщается, что 75-страничная брошюра, которая выдается министерством обороны Литвы, распространена тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров.
Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.Deutsche Welle (Русская редакция)