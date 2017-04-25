Армия Ирака захватила главный бастион ИГИЛ в западном Мосуле и освободила 260 тысяч гражданских

Контртеррористические войска контролируют более 70% западной части города.

Операция по вытеснению боевиков ИГИЛ из Мосула продолжается South Front

Иракские правительственные войска отбили у боевиков террористической организации "Исламское государство" райональ-Тенека — главный форпост террористов ИГИЛ в захваченной части города.

Армия полностью освободила район после того, как командование заявило о контроле на более 70% западной части Мосула, передает Iraqi News.

В свою очередь, Федеральное полицейское командование объявило об освобождении 260 тысяч гражданских от "власти" боевиков ИГИЛ в Старом Городе Мосула.

Войска освободили 260 тысяч мирных жителей и 4,5 семей, удерживаемых ИГИЛ в Старом Городе...Боевики использовали их как "живой щит", - сказал представитель федеральной полиции генерал-лейтенант Шейкер Джавдат.

В Старом городе находится мечеть Гранд Нури аль-Кабир, в которой главарь "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади дал "проповедь" в 2014 году, объявив о правлении ИГИЛ в Ираке и Сирии.

Напомним, 18 января правительственные войска Ирака заявили о вытеснении боевиков ИГИЛ из восточной части Мосула и установлении полного контроля над восточным берегом реки Тигр в городе.

20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.