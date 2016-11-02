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Армия Ирака прорвала линию фронта в Мосуле

2 ноября в 09:25

Многие террористы ИГИЛ были убиты.

Армия Ирака
Иракская армия ведет активную борьбу с ИГИЛ в Мосуле
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Войска Ирака, ведущие борьбу с террористической организацией "Исламское государство" в Мосуле, прорвали линию фронта.

"Мы прорвали линию фронта в Мосуле. Мы освободили очень важный район, который является восточными вратами Мосула", - сообщил спикер Контртеррористической службы Ирака Сабаха Аль-Нумана, передает BBC.

По его словам, армия Ирака при этом не понесла потерь, в то время как многие террористы были убиты. 

"У нас была очень жесткая борьба с ИГИЛ в этой области, и нам удалось освободить ее очень быстро и без каких-либо потерь. ИГИЛ напротив потерял много бойцов", - отметил пресс-секретарь.

Мосул являлся столицей террористической организации "Исламское государство" в Ираке. 

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20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.  29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

 После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".

1 ноября иракская армия отбила у ИГИЛ телецентр в Мосуле. Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГИЛ.

 

 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирак ИГИЛ армия
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