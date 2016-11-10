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Армия Ирака готовится штурмовать аэропорт Мосула

10 ноября в 17:52

Иракские войска усиливают давление на позиции боевиков с разных направлений.

Армия Ирака
Иракские войска готовятся продвигаться к аэропорту Мосула

Иракские войска готовятся продвигаться к аэропорту на южной окраине захваченного боевиками террористической организации "Исламское государство" города Мосул.

"Нам нужно усилить давление на позиции противника с разных направлений", - сказал генерал-майон Самир ал-Хуссейни агентству Reuters.

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Ранее сообщалось, что иракские войска подошли к аэропорту Мосула в ходе операции по вытеснению боевиков "Исламского государства" из города.

Во вторник, 8 ноября, солдаты курдских отрядов "Пешмарга" автономного иракского Курдистана заняли стратегически важный город Башика неподалеку от Мосула.

1 ноября иракская армия отбила у ИГИЛ телецентр в Мосуле. Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГИЛ.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные спецслужб, сообщил, что Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади покинул удерживаемый боевиками иракский город Мосул, к освобождению которого приступила иракская армия.

20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмарга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул. 29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".

По материалам: ZN.UA , Reuters ,
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Тэги Ирак боевики аэропорт
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