Армия Асада заняла еще один район в Алеппо

Сирийские правительственные войска продолжают наступление на позиции повстанцев.
Войска режима сирийского президента Башара Асада при поддержке российский войск во ходе наступления отбили у повстанцев очередной из районов города Алеппо.
Повстанцы потеряли один из восточных районов города, сообщили в агентстве AFP со ссылкой на международных наблюдателей.
#BREAKING Syria army seizes new rebel district in Aleppo: monitor— AFP news agency (@AFP) 3 грудня 2016 р.
Во вторник, 29 ноября, российские военные заявили о кардинальном переломе ситуации вокруг Алеппо. Ранее правительственные войска президента Сирии Башара Асада начали там наступление при поддержке российских войск.
Госдепартамент США, МИД Великобритании и Франции отметили увеличение числа жертв среди гражданского населения с началом наступления войск Асада на Алеппо.
Напомним, восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет. В ходе нового наступления, начатого несколько недель назад, силы Асада, при поддержке российской авиации, сумели отбить у повстанцев уже 12 городских кварталов.
Сирийская оппозиция готова продолжать борьбу против Асада даже после потери Алеппо. Оппозиционеры отмечают факт важности Алеппо, но признают, что в случае потери города у них есть и другие не менее важные населенные пункты.
В связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей. В восточной части Алеппо разбомблены все больницы, дефицит пищи, питьевой воды и медикаментов.
Во вторник, 29 ноября, глава МИД Франции Жан-Марк Эро призвал провести немедленное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в сирийском городе Алеппо, опустошенном боевыми действиями.ZN.UA