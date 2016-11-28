Армия Асада отбила стратегически важный район Алеппо

Район Шакхур перешел под контроль сирийской армии.

Сирийские правительственные войска захватили стратегически важный район в восточной части Алеппо Anadolu Agency

Сирийские правительственные войска захватили стратегически важный район в восточной части Алеппо, они разделили в городе территорию, контролируемую повстанцами.

Государственное телевидение, сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что район Шакхур перешел под контроль сирийской армии.

Две недели назад сирийская армия и ее союзники начали масштабную наступательную операцию, чтобы вернуть себе контроль над Алеппо.

Тысячи мирных жителей покинули восточные районы города, которые контролируют повстанцы, через бои на выходных.

Накануне сообщалось, что правительственные войска Сирии взяли под свой контроль крупнейший район Алеппо под названием Масакен-Ханано, планируя вскоре наступать на другие районы, находящиеся под контролем сирийской оппозиции.

Тем временем, как пишет колумнист The Washington Post Джош Роджин, "неутомимый" уходящий госсекретарь США Джон Керри бросил все свои усилия на заключение сделки с Россией, чтобы прекратить осаду Алеппо. Однако пока что РФ тянет время и не соглашается на его предложение. Автор приводит информацию от своих источников и подчеркивает, что нынешняя стратегия заключается в том, чтобы сузить фокус переговоров – до Алеппо, а также расширить формат, чтобы включить в соглашение Саудовскую Аравию, Катар, Турция и, частично, Иран. Читайте также: Сирийская армия начала активное наступление на восточную часть Алеппо

Как писало издание The Wall Street Journal, сын Трампа встречался со сторонниками российской политики в Сирии. Встреча состоялась в Париже 11 октября в зале отеля "Ритц", где собрались около 30 политиков и бизнесменов, включая лидера сирийской оппозиции Ранду Касис, ориентирующуюся на Кремль. Группа, которую представляет Касис, выступает за то, чтобы сирийским президентом оставался Башар Асад.