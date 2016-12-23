Армия Асада объявила о полном контроле над Алеппо

Переход под контроль правительственной армии одного из крупнейших городов в Сирии произошел после эвакуации последних групп мирных граждан и представителей вооруженной оппозиции.

Армия Асада теперь контролирует Алеппо Zouhir_AlShimale / Twitter

В Сирии правительственные войска, подконтрольные президенту Башару Асаду, заявили о взятии под свой полный контроль Алеппо – некогда одного из крупнейших городов страны.

Это стало возможным после эвакуации из города последней группы гражданских и повстанцев.

За неделю город покинули более 34 тысяч человек. Эвакуацию проводили из восточной части Алеппо. Автобусы с людьми ехали на запад от города и в провинцию Идлиб, сообщает ВВС Украина.

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу, 9 декабря, большинством голосов поддержала подготовленный Канадой проект резолюции по немедленному прекращению огня в Сирии.

Совет безопасности ООН в пятницу, 16 декабря, провел закрытое совещание по ситуации в Аллеппо. Инициатива проведения встречи принадлежала Франции. Члены Совбеза планировали получить "ясную и актуальную информацию" о происходящем в Алеппо, а также обсудить перспективы эвакуации жителей восточной части города и поставки туда гуманитарной помощи.

Представители сирийской армии заявили о том, что операция по возврату контроля над Алеппо находится в завершающей стадии. Восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет.

Тем не менее, сирийская оппозиция готова продолжать борьбу против Асада даже после потери Алеппо. Оппозиционеры отмечают факт важности Алеппо, но признают, что в случае потери города у них есть и другие не менее важные населенные пункты.

Ранее в связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей. В восточной части Алеппо разбомблены все больницы, дефицит пищи, питьевой воды и медикаментов.

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