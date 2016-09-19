Армия Асада объявила о прекращении перемирия в Сирии

Перемирия в Сирии продлилось неделю. Сирийский президент обвинил противника в обстрелах и вышел из договора.
"Предполагалось, что режим прекращения боевых действий даст реальный шанс для прекращения кровопролития, однако террористические группировки проигнорировали соглашение, не исполнив ни одного из его пунктов, и нарушили "режим тишины" более 300 раз", - говорится в сообщении агентства САНА.
Напомним, в ночь на 10 сентября США и Россия достигли соглашения по сирийскому вопросу. Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу с заходом солнца в понедельник, 12 сентября. Согласно договоренностям правительственные войска Сирии во время перемирия не смогут наносить удары, в том числе и авиацией, по силам оппозиции.
Большинство оппозиционных группировок сообщили о готовности к перемирию, за исключением объединения "Ахрар аш-Шам", признанное террористическим в Сирии и России, но не в США.
Наносить авиаудары по позициям террористических группировок теперь также смогут только военные самолеты США и России.ZN.UA