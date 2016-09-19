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Армия Асада объявила о прекращении перемирия в Сирии

19 сентября в 19:00

Перемирия в Сирии продлилось неделю. Сирийский президент обвинил противника в обстрелах и вышел из договора.

Башар Асад
Асад продержался всего неделю и решил воевать дальше
newsru.ua
Командование армии президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада заявило, что объявленный 12 сентября на основе российско-американских договоренностей режим прекращения боевых действий завершен.

"Предполагалось, что режим прекращения боевых действий даст реальный шанс для прекращения кровопролития, однако террористические группировки проигнорировали соглашение, не исполнив ни одного из его пунктов, и нарушили "режим тишины" более 300 раз", - говорится в сообщении агентства САНА.

Напомним, в ночь на 10 сентября США и Россия достигли соглашения по сирийскому вопросу. Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу с заходом солнца в понедельник, 12 сентября. Согласно договоренностям правительственные войска Сирии во время перемирия не смогут наносить удары, в том числе и авиацией, по силам оппозиции.

Большинство оппозиционных группировок сообщили о готовности к перемирию, за исключением объединения "Ахрар аш-Шам", признанное террористическим в Сирии и России, но не в США.

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Наносить авиаудары по позициям террористических группировок теперь также смогут только военные самолеты США и России.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия прекращение режим
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