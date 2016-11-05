Армения договаривается с Ираном о цене на газ

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Армения импортирует около 500 миллионов кубометров иранского газа.

Цена российского газа для Армении составляет около $ 150 за тысячу кубов RFERL.org

Армения рассчитывает потреблять иранский газ в будущем в случае успешности переговоров между двумя странами, заявил заместитель министра энергетики Айк Аратюнян 4 ноября.

Аратюнян возглавлял армянскую делегацию, которая вела в Тегеране двухдневные переговоры. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании по покупке и транзиту Арменией иранского газа, сообщает "Радіо Свобода".

Сейчас Армения импортирует около 500 миллионов кубометров иранского газа через построенный в 2008 году газопровод. В свою очередь Россия поставляет Армении ежегодно около 2 миллиардов кубометров.

Арутюнян отметил, что Иран предлагает Армении закупать дополнительные объемы газа, часть из которых она сможет поставлять в Грузию.

Цена российского газа для Армении составляет около $ 150 за тысячу кубов.

Недавно армянская "дочка" "Газпрома" предложила снизить цену для своих потребителей.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что его страна ведет переговоры об поставки нефти из Ирана.