Армения договаривается с Ираном о цене на газ

Армения импортирует около 500 миллионов кубометров иранского газа.
Армения рассчитывает потреблять иранский газ в будущем в случае успешности переговоров между двумя странами, заявил заместитель министра энергетики Айк Аратюнян 4 ноября.
Аратюнян возглавлял армянскую делегацию, которая вела в Тегеране двухдневные переговоры. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании по покупке и транзиту Арменией иранского газа, сообщает "Радіо Свобода".
Сейчас Армения импортирует около 500 миллионов кубометров иранского газа через построенный в 2008 году газопровод. В свою очередь Россия поставляет Армении ежегодно около 2 миллиардов кубометров.
Арутюнян отметил, что Иран предлагает Армении закупать дополнительные объемы газа, часть из которых она сможет поставлять в Грузию.
Цена российского газа для Армении составляет около $ 150 за тысячу кубов.
Недавно армянская "дочка" "Газпрома" предложила снизить цену для своих потребителей.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что его страна ведет переговоры об поставки нефти из Ирана.Радіо Свобода